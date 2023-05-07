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7 Mayıs 2023
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Aleksandar Stanojevic: “Çok basit 2 gol yedik”

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aleksandar Stanojevic, “Maalesef ki çok basit 2 gol yedik. Çocuk oyuncağı gibiydi. Fakat bugünkü amacımız tabii ki karakterimizi ortaya koymaktı. Gol yedikten sonra biraz daha atraksiyona geçtik, biraz daha hızlandık diyebilirim. Oyuncularım elimden gelen her şey verdi. Kendi tarafımca başka bir şey söyleyemem. Kötü yapabileceğim bir yorum yok. Evimizde aldığımız bu beraberlikten dolayı çok üzgünüz. Elbette 2 gol yedikten sonra galibiyetle buradan ayrılmayı isterdik” dedi.

Stanojevic, hedeflerinin üst sıraları yakalamak olduğunu da sözlerine ekledi.

KONYA (İHA) 

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