Aleksandar Stanojevic: Çok büyük hayal kırıklığına uğradık

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında iç sahada Adana Demirspor’a 2-1 mağlup oldukları maça ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aleksandar Stanojevic, “Her şeyden dolayı çok büyük hayal kırıklığına uğradık. Öncelikle neticenin gerçek olmadığını düşünüyorum. Maçın anahtar noktaları, inanılmaz derecede hakemlerin kararlarıyla belirlenen noktalardı. Bütün oyuncularım tüm 90 dakika boyunca gayet iyi bir oyun oynadı. 35’e yakın orta açabildik fakat ne yazık ki ağlarla buluşamadık. Yeterince tehlikeli değildik. Tabii ki iyi bir takım, iyi bir rakibimiz vardı. Geçişlerde hızlıydılar ve kontra ataklarda özellikle problemlerimiz vardı. Fakat kesinlikle anahtar noktalar ve penaltı çok ilginç bir noktaydı maçta” dedi.

Stanojevic, Türk hakemlerinin performansı hakkında sorulan soruya ise, “Bugünkü kararların tabii ki doğru olmadığını söyleyebilirim. Belki de kırmızı karttan sonra dengeyi ve telafiyi yakalamak maksadıyla olduğunu düşünebilirim. Şu anda hakem kararları spesifik olarak söyleyeceğim bir şey yok. Fakat kırmızı karttan sonra sanırım dengeyi yakalamak istediler. Hakemler hata yapabilirler. Fakat bugünkü gibi bir hata benim açımdan normal olarak yorumlanamaz” cevabını verdi.