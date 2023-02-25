Aleksandar Stanojevic: Hakem bize neden 5 dakikada 4 sarı kart verdi anlamadım

Süper Lig’de erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor’u 4-0 mağlup etti.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, “Bu şekildeki bir maçtan sonra nasıl yorum yapabilirim bilmiyorum. Kırmızı karttan sonra ben de yorumsuz kaldım. Fenerbahçe, %100 bir efor koydu ancak hakem bize neden 5 dakikada 4 sarı kart verdi anlamadım” dedi.

Stanojevic, ayrıca 11’e 11 devam etsek ne olurdu bilinmez. Fenerbahçe elinden geleni yaptı ve iyi oynadılar. Yine yenebilirlerdi ama biz daha iyi bir performans gösterebilirdik” ifadelerini kullandı.