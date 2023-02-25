Aleksandar Stanojevic: Hakemin bize sarı ve kırmızı kart verdiğini anlamadım

Süper Lig’de erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor’u 4-0 mağlup etti.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, depremlerde hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileyerek, “Tabii ki Fenerbahçe bu maçta iyi oynadı. Kırmızı karttan sonra bizim için gidişat zorlu hale geldi. İlk 15 dakika içinde hakemin bize sarı ve kırmızı kart verdiğini anlamadım bu da bizi zorlu bir yola soktu” dedi.

Maçtan önce yeni kurallar ve prensipler ile ilgili bilgi aldığını ifade eden Stanojevic, “Sadece konuşmaktan dolayı aldığımız bu kartlar bizi maçın başında çok yaraladı ve tempomuzu düşürdü. Tabii ki Fenerbahçe bugün çok iyi performans ortaya koydu. Galip geldiler bu konuda bir yorumum yok. Başımıza gelen durumun olmamasını temenni ederdim. Başlangıçtan itibaren ortaya çıkan kırmızı karttan sonra oynamak zordu. Elimden geldiğince bu konuda açıklama yaptım. Özellikle yeni transferleri kullanamamamız maçtaki durumumuzu etkiledi. Önümüzdeki maçlarda kendimizi göstermemiz daha da artacak” diye konuştu.