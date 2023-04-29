Aleksandar Stanojevic: Oyuncularım çok büyük bir karakter ortaya koydular

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan, Trabzonspor’un gördüğü kırmızı karttan sonra maçın değiştiğini ifade eden Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, “Maçın ilk dakikalarında çok iyi başladığımızı söyleyemeyeceğim. Trabzon bize kıyasla daha iyi oynuyordu. Biraz kafamız karışmaya başladı ve çok iyi bir başlangıç yapamadık. Öncelikle bugün kırmızı karttan sonra her şeyin daha kolay olduğunu söyleyebilirim. İkinci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Tabii ki bu her şeyi daha da iyi kıldı bizim için. Onun için memnunum. Bütün oyuncularım çok büyük bir karakter ortaya koydular ve hepsinden çok memnunum” dedi.