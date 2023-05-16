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16 Mayıs 2023
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Aleksandar Stanojevic, oyundan ve skordan memnun

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor’u 3-0 mağlup eden Konyaspor’un teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Stanojevic, alınan sonuçtan mutlu olduğunu belirterek, “İstediğimiz oyunu sahada sergileyebildik. Maçı 90 dakika boyunca kontrol eden taraftık” dedi.

Deplasmanda ciddi sayıda taraftarlarının kendilerini yalnız bırakmadığına da dikkati çeken Stanojevic, destek için teşekkür ettiğini söyledi.

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