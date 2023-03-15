Aleksandar Stanojevic’ten Galatasaray maçı açıklaması

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray’ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde devam etti. Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesi Stanojevic ve ara transfer döneminde kadroya dahil olan başarılı futbolcu Mahir Emreli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray maçının kendileri için çok önemli bir noktada olduğunu ifade eden Stanojevic, “Galatasaray şu ana kadar çok iyi bir pozisyondaydı ligde. Elbette bizim çok iyi bir noktada olduğumuzu söyleyeyemem. Fakat öncekinden daha iyiyiz. Son zamana kıyasla çok daha gelişmiş, çok daha ilerlemiş bir pozisyondayız. Taraftarımızdan da destek beklentimiz var. Elimizden geldiğince yüzde 100 performansımızı ortaya koyacağız. Bütün kadromuz hazır. Yalnızca Michalak şu anda bir sakatlıkla mücadele ediyor, onun dışında tüm kadromuz şu anda hazır. Galatasaray çok baskın ve fazla agresif bir oyun geçiriyor. Oyun taktikleri ve stilleri çok baskın ve prese dayalı. Tabii ki atakta tüm beklentilerimizi biliyoruz, ne beklememiz gerektiğine dair çok iyi bir bilgimiz var. Çünkü tüm noktalarını analiz ettik ve inceledik. Galatasaray’ı kutlamak istiyorum. Özellikle çok iyi bir koçları var. Başarıları asla yadsınamaz. Tabii ki biz uzun bir süredir galibiyet alamadık. Galatasaray uzun süredir kazanan bir takım ve umuyoruz ki bu maç bizim için de Galatasaray için de bir şeyleri değiştiren nokta olacaktır” ifadelerini kullandı.

Konya’da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Stanojevic, “Buradaki şartlar ve durumlarla ilgili tatminim. Fakat şu anki pozisyonumuzla ilgili asla mutlu değilim. Şu anda keyif almıyorum. Umarım maç dışında şehri gezmek, keyif almak ve memnun olmak için daha çok zamanımız olacaktır” şeklinde konuştu.

“Taraftarın desteğine ihtiyacımız var”

Taraftarların isteklerini ve niyetlerini anlayabildiğini kaydeden Sırp teknik direktör, “Bundan dolayı çok üzgünüm. Hazmetmesi çok zor bir durum olduğunu söyleyebilirim. Üzüntülerini ve hüzünlerini anlayabiliyorum, bundan dolayı çok üzgünüm. Bu maç da bizim için çok önemli ve onların desteklerine ihtiyacımız var. Tabii ki hislerini değiştirmek ve onları mutlu etmek bizim işimiz, bunun için çabalayacağız” cümlelerine yer verdi.

Mahir Emreli: “Rakibimizi tanıyoruz”

Birkaç gündür daha taktiksel antrenmanlar yaptıklarını anlatan Azerbaycanlı forvet Mahir Emreli ise, “Rakibimize uygun hazırlanmaya çalışıyoruz. Öncesinde biraz daha ağır idmanlar yaptık. Maça doğru da daha maça odaklı antrenmanlara üstünlük vereceğiz. Rakibimizi tanıyoruz. Ligde 1. sıradalar, çok iyi futbol oynuyorlar. Güzel bir seri yakaladılar. Umarız bu seriyi burada durdururuz” dedi.

3-4 hafta önce Konya’ya geldiğini hatırlatan Emreli, “Buradaki atmosferi, sıcaklığı hissettim. Yabancı bir ülke olmadığı için adaptasyon sorunum olmadı. İnsanlarla hemen kaynaşabildim. Tabii işin futbol kısmı daha önemlidir” diye konuştu.