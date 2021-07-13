Alerjisi olanların aşı yaptırması riskli mi?

Genellikle ani başlayan, hızlı ilerleyen ve hayatı tehdit edebilen bir reaksiyon olan anafilaksi ile Covid-19 aşıları arasında kurulan bağlantı, pek çok kişiyi aşı olmaktan alıkoyuyor.

Ancak aşı nedeniyle şiddetli alerjik reaksiyon görülen vakaların oldukça düşük olduğuna dikkat çeken Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Astım ve Alerji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Zeynep Ferhan Özşeker, bu tür endişeler yüzünden aşıdan vazgeçilmemesi gerektiğini belirterek, bu konuda şunları söyledi:

‘EN ETKİLİ YOL AŞIDIR’

1.5 senedir hayatımızı olumsuz yönde etkileyen ve pek çok insanın hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19 hastalığı ile mücadelede en etkili yol aşıdır. Alerjik reaksiyon riski nedeniyle pek çok kişi aşı yaptırmaya tereddüt ediyor. Ancak bu yüzden aşı olmaktan kaçınılmaması gerekiyor. Türkiye’de baştan beri uygulanan Sinovac ile son dönemde uygulama oranı artan BioNTech aşısı ile de anafilaksi reaksiyonları bildirildi. Ancak oranın çok düşük olduğu üstelik anafilaksi geçiren tüm kişilerin iyileştiği, ölüm ya da yoğun bakım yatışı gerekmediği görüldü.

DOKTORU BİLGİLENDİRMEK GEREKİR

Bazı kişilerde mRNA aşılarının içinde bulunan polietilen glikol ve polisorbat maddelerine karşı şiddetli alerji gelişebilir. Covid-19 aşısının ilk dozu ile şiddetli alerjik reaksiyon geçirmiş olan kişilerin uzman doktor tarafından değerlendirilmesi gerekir. Çeşitli tipte ve içerikte Covid-19 aşılarının geliştirilmesi, bu hastalar için alternatif aşı bulmakta rahatlatıcı oldu. Ancak anafilaksi riski taşıyan hastaların Covid-19 aşılarını mümkünse hastane ortamında olmaları, aşı olmadan önce doktoru alerjileri ile ilgili bilgilendirmeleri gerekir. Covid-19’un yaratacağı ciddi hastalık ve ölüm riski göz önüne alındığında, acil önlemlerin alındığı ortamda yapılan aşıların hayati riski ve yan etkileri göz ardı edilebilecek kadar azdır. Bu aşıların yanı sıra, nonsteroid ağrı kesicilerin, betalaktam grubu antibiyotiklerin ve genel olarak her ilacın yatkın kişilerde anafilaksi yapma riski olduğu da akılda tutulmalıdır.

İŞTE YAN ETKİLERİ

Her iki aşıda da benzer yan etkiler var. Şu an BioNTech ile ilgili daha fazlaymış gibi yan etki görmemizin nedeni çok daha fazla BioNTech aşısı yapılıyor olması… Bir ilacı ne kadar fazla kullanırsak yan etki görme riskimiz de artar. Kümülatif olarak bakıldığında aslında her aşı için aynı yan etkiler söz konusudur. Aşıların hemen tamamı ağır hastalıktan, hastane yatışlarından ve ölümlerden koruduğu kesin ve net verilerle mevcuttur.