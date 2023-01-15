Alevi derneklerinin protestosuna polis müdahalesi

Cemevleriyle ilgili düzenlemeye karşı çıkan Alevi dernek temsilcileri TBMM önüne yürüdü. Polis, gruba müdahale etti.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, Kültür Bakanlığı bünyesinde kurulacak olan Alevi Bektaşi ve Cemevi Başkanlığı projesine tepkiler sürüyor.
Cemevleriyle ilgili düzenlemeye karşı çıkan Alevi dernek temsilcileri TBMM önüne yürüdü.
Yürüyüş sırasında “Alevilik torbaya sığmaz, yasanızı geri çekin” yazılı pankart açıldı. Polis yürüyüş yapan gruba sert müdahalede bulundu.
Erdoğan’ın ‘Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’ kurulacağını açıklamasının ardından 7 Alevi derneği ortak açıklama yaparak “Cemevleri ibadethanemizdir” demişti.
AYRINTILAR GELECEK