Alevi örgütlerinden ortak açıklama: Torba yasa değil, eşit yurttaşlık istiyoruz

TBMM önünde yaşanan gerginliğin ardından açıklama yapan 8 Alevi örgütü, “Torba yasa değil, eşit yurttaşlık istiyoruz” dedi.

AKP tarafından hazırlanan cemevlerinin bakım ve giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanmasını öngören torba kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde kabul edilmişti. Alevi dernekleri ise “Torba yasa değil, eşit yurttaşlık istiyoruz” diyerek eylem kararı aldı.

MECLİS ÖNÜNDEKİ EYLEME POLİS ENGELİ

Alevi örgütleri, torba kanun teklifinin yetersiz olduğunu ifade ederek TBMM önünde açıklama yapmak istedi. Polisin müdahale ettiği eylemde zaman zaman gerginlik yaşandı.

“BİR İNANÇ TORBA YASAYA SIĞMAZ”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Eşit yurttaşlık talebi Alevilerin en temel insan hakkıdır. İktidara seslerini duyurmak için TBMM önünde açıklama yapan Alevi örgütlerimizin yanında yer aldık ve Mecliste kıymetli temsilcilerini ağırladık. Bir inanç torba yasaya sığmaz” dedi.

Alevi örgütleri Meclis önündeki eylemin ardından HDP grup toplantısına da katıldı ve HDP Grup Başkanvekilleriyle görüştü.

“AKP BU YASA TASARISI İLE ALEVİ İNANCI VE KİMLİĞİNİ İNKAR EDİYOR”

8 Alevi derneği ve örgütünün imzasıyla yapılan ortak yazılı açıklamada şöyle denildi:

* “Siyasi iktidar ve AKP hükümetinin Aleviler üzerinde yürüttüğü asimilasyon politikaları hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyetin birinci yüzyılı eşit yurttaş olarak görülmeyen Aleviler, ikinci yüzyılda tamamen köklerinden koparılarak inançları yok edilmek isteniyor. AKP’nin İstanbul ve Erzurum Milletvekillerince hazırlanan kanun teklifinin içerisine cemevlerinin aydınlatma, su ve personel giderleri gibi iktisadi ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik altı madde ilave edilerek Alevi sorunu çözülemez.

* Bu kanun ile Alevilerin ibadeti olan Cem ve ibadethaneleri olan Cemevlerimiz bir sorun olarak gösterilmektedir. AKP bu yasa tasarısı ile Alevi inancı ve kimliğini zinhar inkar etmek ve tanımamakla birlikte üstüne üstlük kendi zihniyetine göre bir Alevilik tanımı yapmaktadır. Bu yasa ile Aleviliği Sünni geleneğin altında kültürel bir öge olarak göstermekte inanç ve kimliğimize hakaret etmektedir.”

Alevi örgütlerinin ortak açıklamasında, “Kaygısını derin yaşadığımız gibi, sorumluluğumuzun da farkında olarak ifade ediyoruz. Siyasi iktidarlar, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında tekleşmiş yurt ve yurttaşlık ilişkisini, yeniden yorumlamak, yeni bir anayasa ile taçlandırarak güçlü bir iradeyi ortaya koymak zorundadır. Toplumsal birlik ve direncimizle eşitlik temelinde demokratik, laik bir geleceği birlikte kuracağımıza olan inancımızla bir daha haykırıyoruz ki Aleviler vardır, Aleviler haktır” ifadelerine yer verildi.