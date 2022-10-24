Alevi teklifi Meclis’te sert tartışmalarla başladı… AKP’li vekil: “Kanıma dokundu” 

AKP Milletvekili Cemal Öztürk, Cemevleriyle ilgili görüşünü açıklayan HDP li Garo Paylan’a, “Alevilerden sana ne, sen Müslüman bile değilsin” diye eleştirirken, “Aleviliğe din denmesi kanıma, canıma dokunuyor” dedi.

Erdoğan SÜZER

AKP‘nin seçim öncesi Alevi açılımı kapsamında TBMM‘ye getirdiği Cemevleriyle ilgili yasa teklifi milletvekilleri arasında sert tartışmalara neden oldu.

Teklifin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında AKP Milletvekili Cemal Öztürk, Alevilikle ilgili konunun torba teklife sıkıştırılmasını eleştiren ve “Çok kültürlüyüz ama eşit yurttaş değiliz” diyen HDP Milletvekili Garo Paylan’a, “Alevilerden sana ne, sen Müslüman bile değilsin” diye karşılık verdi.

Daha sonra söz alan Öztürk, “Garo Paylan işi bir anda din tartışmasına, vatandaşlar arasında eşitsizliğe götürdü. Sakin biri olmama rağmen ben de dayanamadım. Aleviliği bir din olarak ortaya koyması kanıma, canıma dokundu. Alevilik bir din değildir, İslamiyetin içindedir” dedi.

HDP’li vekiller komisyon salonunda “Cem İbadetimiz, Cemevleri İbadethanemizdir” yazılı dövizler açtı.

MHP Milletvekili Mustafa Kalaycı da, Aleviliğin bir din olarak ifade edilmesini yadırgadığını ifade ederken, Hacı Bektaş-ı Veli’nin eserlerinden ve Alevi dedelerinin deyişlerinden İslamiyet ve Hz. Muhammed ile ilgili sözlerini okuyarak Aleviliğin İslam’ın içinde olduğunu söyledi.

AKP Milletvekili Uğur Aydemir Paylan’ı bölücülükle suçlarken Paylan, “Bölücü sizsiniz. Madem vatandaşlar arasında eşitlik vardı, bu yasayı niye getirdiniz. Demek ki eşitlik yok” dedi.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Paylan’ın sözlerine, “Bu ülkenin 85 milyonu eşit vatandaştır” şeklinde karşılık verirken, tartışmaların büyümesi nedeniyle komisyona 5 dakika ara verdi ve sadece giriş bölümünde çekim yapmalarına izin verilen kameraları salondan dışarı çıkardı.

Tartışmalar, 5 dakikalık aranın ardından süren çalışmalarda da devam etti. Tekrar söz alan Paylan, “Kiliseyle, cami, Cemevi eşit mi? Hepimiz vergi veriyoruz. Alevilik torbaya atılacak mesele mi? Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulur, bütün taraflar olur. Alevi önderleri davet edilir, ne istiyorsunuz denir. Sonra mesele müstakil teklif olarak görüşülür. Öyle elektriği verdik, suyu verdik daha ne istiyorsunuz demekle olmaz” dedi.

Paylan’ın sözlerine AKP’li Aydemir, “Alevilik ayrı bir din değildir, arkadaşlar meseleyi oraya doğru götürmek istiyorlar” karşılığını verirken Paylan, “Ona Aleviler karar verir, siz değil” dedi.

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