Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı’ndan iktidara: Sadaka karşılığı satılık oyumuz yok

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı etkinlikte konuşma yapan Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, Alevi derneklerinin ortak açıklamasını okudu. Doğan, “Seçimler yaklaşıyor ve Alevi oyları kıymete bindi. İktidar partisi cemevlerini dolaşıyor. Buradan sesleniyoruz. Sadaka karşılığı satılık oyumuz, inancımız da yok” dedi.

Müslüm EVCİ

Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı 33. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ne katılarak konuşma yaptı. Alevi dernekleri ve vakıflarının, gerçekleştirilen toplantı sonrası ortak kararlarını duyuran Doğan, konuşmasında şunları söyledi:

* “Cemevlerine saldırılardan dolayı birkaç kişinin tutuklanmış olması, gerçek faillerin yakalandığı ve bizlerin korunduğu anlamına gelmez. Uğradığımız her saldırının ardından göstermelik gönül almalar ve önceden hazırlanmış mizansenlerle yapılan cemevi ziyaretlerine artık kanmıyoruz.

* Alevilere yönelik saldırı, linç, nefret söylemi ve ayrımcılık iklimini yürüten bizzat siyasi iktidarın ve devletin kendisidir. Alevilere hedef alan saldırılara karşı çözümün adresi birkaç piyon tutuklamak değildir.

* Alevilere yönelik sistematik ötekileştirmeye ve asimilasyona son vermekten, Alevi haklarını tanımaktan, Alevilerin eşit yurttaşlık talebini karşılamaktan geçer.

“MADIMAK OTELİ UTANÇ MÜZESİ OLMALI”

* Biz Alevi kurumları olarak sadece kendimiz için için değil, tüm mağdur kimliklerin eşit yurttaşlık hakkını anayasal düzeyde kavuşturmasını talep ediyoruz.

* Demokratikleşmenin ve toplumsal barışın yolu, Aleviler başta olmak üzere Türkiye’nin tüm mağdurlarından alenen özür dilenmesinden geçer. Alevilere yönelik katliamlarla yüzleşilmelidir. Bunun ilk adımı olarak Madımak Oteli utanç müzesi olmalıdır.

* Artık demokratikleşme, toplumsal barış için değişimden kaçış yok. Bundan ısrarla kaçanlara Alevilerin sandıkta gereken dersi vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın.

* Seçimler yaklaşıyor ve Alevi oyları kıymete bindi. İktidar partisi cemevlerini dolaşıyor. Türkiye’de ve Avrupa’da Alevilerin tek temsilcisi olan Alevi kurumlarını muhatap kabul etmiyorlar.

* Acaba bu çatı kurumlarını devre dışı bırakıp, onlara bağlı kişiler üstünden sadaka dağıtarak Alevileri kazanabilir miyiz derdine mi düşmüşler? Buradan sesleniyoruz. Sadaka karşılığı satılık oyumuz.

“ERDOĞAN’IN KONUŞMASI ALEVİLERİ BÖLÜP ÇATIŞTIRMAYI HEDEFLEDİ”

* Cumhurbaşkanımızın cumartesi günü Hacıbektaş’ta yaptığı konuşmada ne yazık ki Alevi toplumunu kendi içinde bölüp çatıştırmayı hedefledi. Bu yaklaşık Alevi çalıştaylarında da kullanılmış ancak kabul görmemişti. Alevileri birbirine düşüremeyecekler. Biz eskisinden daha fazla iri, diri ve biriz. Size Alevileri böldürmeyeceğiz.

* Cemevlerini siyasal İslamcı politikalarına yakınlaştırmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz.

“BETONLA, ÇİMENTOYLA AYARTILMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ”

* Alevi toplumunun hükümetten ve cumhurbaşkanından beklentisi nettir. İçimizde oynamak değil, farklı kanatlarımızın ortak mutabakatlarıyla oluşturulmuş, ortak taleplerimizin karşılanması.

* Anayasal hak ve yurttaşlık eşitliğimizin sağlanmasıdır. Betonla, çimentoyla içimizden ayartılacak olanlara sağlanan dünyalıklar uğruna, inancımızla oynanmasına izin vermeyeceğiz.”

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