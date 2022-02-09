Alevilere küfür eden Yakup Tilki tutuklandı

Yazan:
Alaturka Online
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Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada Alevilere yönelik küfürler etmesi nedeniyle gözaltına alınan Yakup Tilki, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yakup Tilki, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yayınlanma: 22:29 – 09 Şubat 2022 Güncellenme:

Alevilere küfür eden Yakup Tilki tutuklandı

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Yakup Tilki, Alevilere küfürler etti. Yakup Tilki’nin sosyal medyada paylaşılan canlı yayın görüntüleri, tepki topladı.

Yapılan şikayetler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli‘nin Körfez ilçesinde yaşayan Yakup Tilki’yi gözaltına aldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca da Yakup Tilki hakkında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçundan soruşturma açıldığı belirtti.

TUTUKLANDI

Yakup Tilki, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yakup Tilki, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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