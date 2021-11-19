Alevileri hedef alan AKP’li yazara ateş püskürdüler! “Be hey çifte yezid! Bunlar zülfikardan anlar!”





Eski AKP Milletvekili ve Akşam Gazetesi yazarı Hüseyin Besli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı yazısında Kürt ve Alevi yurttaşlar için "Alevi bir anne baba daha doğumdan itibaren çocuklarına kimliklerini gizlemeyi yani yalan söylemeyi öğretmek durumundaydı. Söz konusu çocuklar 'çifte kavrulmuş yalancı' olmak durumundadırlar" ifadelerini kullandı. HDP'li vekiller Kemal Bülbül ve Ali Kenanoğlu meclise damga vurdular. Alevileri hedef alan AKP'li yazarın o sözlerine çok sert tepki gösterdiler. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #alikenanoğlu #kemalbülbül #aleviler #alevi #haber #haberler #haberizle #haberler