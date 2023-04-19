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19 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka Online"Aleviyim, harama el uzatmam!" Kılıçdaroğlu zamanı geldi dedi ilk kez konuştu!

“Aleviyim, harama el uzatmam!” Kılıçdaroğlu zamanı geldi dedi ilk kez konuştu!

Alaturka Online
Alaturka Online

“Aleviyim, harama el uzatmam!” Kılıçdaroğlu zamanı geldi dedi ilk kez konuştu!

Alaturka Online
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