Alevler ikinci termik santrali de tehdit ediyor! Mahalle boşaltıldı, başkan canlı yayını terk edip bölgeye gitti

Muğla’nın Milas ilçesinde kabus yaşatan orman yangınının Yeniköy Termik Santrali’ne yaklaştığı ve Bayır Mahallesi’nin boşaltılmasına karar verildiği açıklandı. Milas Belediyesi’nin CHP’li Belediye Başkanı Muhammet Tokat, katıldığı bir televizyon yayınında yangınla ilgili açıklamalarda bulunarak canlı yayını terk edip yangın bölgesine geçti.

YAŞAR ANTER

Muğla’nın Milas ilçesinde altı gündür devam eden orman yangını Kemerköy termik santralinin ardından Milas’a 15 kilometre uzaklıktaki Yeniköy Termik Santrali’ni tehdit etmeye başladı.

Milas Belediyesi’nin CHP’li Belediye Başkanı Muhammet Tokat, katıldığı bir televizyon yayınında yangınla ilgili açıklamalarda bulunarak canlı yayını terk edip yangın bölgesine geçti.

“ALEVLER ÇOK HIZLI İLERLİYOR”

Tokat canlı yayında yaptığı açıklamada “Alevlerin büyük bir hızla Yeniköy termik santrali ve Bayır Mahallesi’ne yöneldiğini öğrendim. Alevler çok hızlı geliyor. Yeniköy termik santrali etrafında güvenlik önlemlerinin arttırıldığını öğrendim, ben de oraya gidiyorum” diye konuştu.

“TERMİK SANTRALE DOĞRU İLERLİYOR”

Sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Tokat, “Yangın Akçakaya’yı aşarak Gürceğiz’e dayandı. Bayır mahallesi boşaltılıyor. Yangın yüksek gerilim hatlarını tehdit eder hale geldi. Eğer yangın bu bölgeye ulaşırsa Milas ve Bodrum’a elektrik verilemeyebilir… Yangın kuzey yönünde Yeniköy Termik Santraline doğru ilerliyor…” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE SON DURUMU PAYLAŞTI

Öte yandan Milas Belediyesi yangınla ilgili son durumu paylaştı. Yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

*Akçakaya Mahallesi’ne yangın ulaştı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yangın köy merkezine ulaştı.

*Gürceğiz Mahallesi’nde yurttaşlar tahliye ediliyor. Yangın Gürceğiz Mahalle Merkezine doğru ilerliyor. Yurttaşlar acil arazöz ve toma desteği istiyor.

*Bayır Mahallesi’ne tahliye kararı verildi. Bayır Mahallesi tahliye ediliyor, yangının yeni rotası, rüzgarın yönü baz alındığında yangın kuzeye doğru ilerliyor.

*Yangının kuzeye doğru seyri Yeniköy Termik Santrali’ni tehdit ediyor. Bu durum çok tehlikeli.

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