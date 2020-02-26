Alexander Sörloth’tan Real Madrid açıklaması!

Trabzonspor’un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Danimarka basınına açıklamalarda bulundu. İspanyol devi Real Madrid’in kendisini izlediğine dair çıkan haberler hakkında görüşü sorulan Alexander Sörloth, “Ben de herkes gibi haberleri gördüm. Ancak, gerçek mi değil mi bilmiyorum. Söylentiler çabuk yayılır. Ancak, Real Madrid ile anılmak çok özel bir şey.” cevabını verdi.

Beşiktaş ile oynadıkları maç sonrası bu haberleri gördüğünü söyleyen Sörloth, “Beşiktaş maçı sonrası soyunma odasına gittim. Snapchat’te arkadaşlarımla kurduğum gruba baktım ve bu haberleri gördüm. Böyle bir maç sonrası bu haberleri görmek özel hissettirdi. Ben elimden geleni yapmak ve mücadelemi sürdürmek istiyorum. Trabzonspor’da da böyle yapıyorum.” sözleriyle konuşmasını noktaladı.