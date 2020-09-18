Aleyna Çakır’ın ölümünde şüpheli olarak ifadesi alınan Ümit Can Uygun’un annesi ölü bulundu

Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulunmuştu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümit Can Uygun’un, Çakır’a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler, bir süre sonra sosyal medyaya sızmıştı. Çakır’ın baygın bir şekilde yerde yattığı ve Uygun’un o anları canlı yayında sosyal medya hesabından paylaştığı görülmüştü.

Ortaya çıkan video ölümün intihar değil cinayet olabileceği yönündeki şüpheleri güçlendirmişti. Bunun üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bir süredir olayı programında işleyen Müge Anlı, Çakır’ın şiddet gördüğü ana ait ses kaydını da yayınlamıştı.

CANSIZ BEDENİ BOŞ ARAZİDE BULUNDU

Ümit Can Uygun’un öğretmen olan annesi Gülay Uygun, sabah saatlerinde evden çıktı. Gülay Uygun’dan bir süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ve Uygun’un yakınları, kayıp öğretmeni aramaya başladı. Gülay Uygun, yakınları tarafından Keçiören’de her zaman ki gittikleri boş bir alanda başından silahla vurulmuş şekilde bulundu.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uygun’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun’un intihar ettiği belirlendi. Uygun’un akrabaları ise olay yerine gözyaşı döktü.

MÜGE ANLI VE YANINDA ÇALIŞANLAR SUÇLUDUR

Bu zamana kadar hiç konuşmadığını belirten Ümit Can Uygun şunları söyledi:

* Benim annem şimdi orada yatıyor. Aleyna’da orada yatıyor. Aleyna’nın anne babası cayır cayır ağlıyorlar.

* Kendi babası kızına tecavüz eden kansızın biridir. Bakın bunu kimse unutmasın. Kendi babası kızına tecavüz edipte televizyonda bağıran insanlardır.

* Şimdiye kadar hep sessiz kaldım. Avukatım bana sessiz kalacağız dedi. Ama bu saatten sonra kimse susmayacak. Sizin yüzünüzden dolay benim annem orada yatıyor.

* Bu ölümden de Müge Anlı ve yanında çalışıp da beni 24 saat arayanlar suçludur. Oğlum buraya bağlan diyenlerdir. Bizzat hepsinden şikayetçiyim.

” BENİM EŞİM O KADAR GURURLU Kİ DAYANAMADI”

Eşinin mektup bıraktığını belirten Durak Uygun, “Benim eşim müge anlının bir kelimesine kendinin öldürdü. Benim eşim yanına yazmış benim ölüm nedenim Müge Anlıdır demiş. Benim eşim o kadar gururlu ki dayanamadı. Onları Allah’a havale ediyorum” diye konuştu.

“BU MÜGE ANLI TERÖRÜDÜR”

Olayların çözüleceği yer televizyonlar değil, adliyeledir diyen ailenin Avukat Çağatay Cengiz ise şunları söyledi:

* Bu açıkça müge anlı terörüdür. Müge anlı kendisini başsavcılığın ağır ceza mahkemesinin yerine koyup masum günahsız bir kadını ailesinden almıştır.

* Ben aileye defalarca hakkınızı adliyelerde arayacağız dememe rağmen bazı medya maymunları bu aileyi yok etmek için çeşitli tiyatroları yapmışlardır.

* Bu resmen Müge Anlı’nın terörüdür. Bu kanalda ‘ben istediğimi konuştururum, istediğimi yaparım’ diyerek özellikle masum bir kadına attığı iftiradır.

Bana bu sabah mesaj atıp, ‘abi benim bir suçum yok, oğlum suçsuz, ben bu iftirayı nasıl kaldıracağım’ dedi. Ağlamaklı aradı. Akşamına cansız bedeniyle karşılaştık. Olayları çözecek yer adliyedir.

MEKTUP BIRAKMIŞ

Olay yerinde bulunan ve Öğretmen Gülay Uygun tarafından yazıldığı iddia edilen bir mektupta ise ölümünden Müge Anlı’yı sorumlu tuttuğu öğrenildi. Mektup olay yeri inceleme ekiplerince incelenmek üzere delil torbasına konuldu. (İHA)