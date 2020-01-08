Aleyna Tilki, Danla Bilic’i değil kendisini öptü!

Dün akşamdan bu yana Aleyna Tilki ve Danla Bilic’in öpüşme videosu olduğu yönünde iddialar dolaşıyor. Balmumu heykelini öperek çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayan Tilki, bu karelerle ‘Danla’yı değil, kendimi öpüyorum’ mesajı verdi…

Dün akşam saatlerinde şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram hesabı üzerinden kendi balmumu heykelinin açılışının gerçekleştiği etkinlikten paylaşımda bulundu. Kendisine birebir benzeyen balmumu heykelin dudağına öpücük kondurduğu fotoğraf ile gündeme oturan Tilki, bu kareyi “Kendimi öpebildiğim için çok şanslıyım” notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

MAGAZİN GÜNDEMİNİ SARSAN ÖPÜŞME İDDİASI

Herkes Aleyna Tilki’nin neden böyle bir hareket yapmış olabileceğini konuşurken, Aleyna Tilki ve Danla Bilic’in öpüştüğü anlara ait videolarının dolaşıma sokulduğu iddialarına dair sosyal medyada haberler konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada çok sayıda takipçisi bulunan ‘magagenius’ isimli bir kullanıcı bu iddiayı yazınca herkes ünlü ikilinin adını aratmaya başladı.

ESKİ TARİHLİ BİR VİDEO

Dolaşıma sokulduğu iddia edilen videoda Danla Bilic’i sarışın bir kızla öpüşürken görüyoruz. Ancak sonrasında bu videonun çok eski olduğu ve videodaki kadının Aleyna Tilki olmadığı ortaya çıktı. Bu bilgilerin ardından magagenius isimli takipçiye eleştiri yağdı.

Hesap daha sonra yaptığı açıklamada “Aleyna Tilki onu karalamaya çalışan ahlaksız insanlar hakkında dava açmış. O videodaki Aleyna değil, ona ikizi kadar benzeyen başka biriymiş. Fotoğrafları yayınlamıyorum” dedi.

DANLA BİLİC’DEN KORKUTAN PAYLAŞIM

Bu haberlerin yapılmaya başlanmasının ardından Danla Bilic, sosyal medya hesabı üzerinden korkutan bir paylaşımda bulundu. Bilic kendisini yıpratmak adına çıkartılan bu haberlere olan tepkisini “İki üç ay içerisinde intihar edeceğim, söz veriyorum yeter ki rahat bırakın, salın…” diye gösterdi. Bilic daha sonra bu paylaşımını kaldırdı.