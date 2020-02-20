Aleyna Tilki: Üzerine alınan varsa, zaten ünlü değildir

Şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün yaptığı ‘Ayı’ açıklaması ile meslektaşlarını sinirlendirmişti. Tilki o açıklamayla ilgili son noktayı koydu.

Aleyna Tilki önceki akşam kardeşi Ayça ile AVM’de görüntülendi. Genç şarkıcı en son yaptığı açıklama yüzünden çok eleştirilmişti. Tilki, ‘’Klibimde kullandığım ayı bile, birçok ünlüden daha ünlü” olduğu polemiğine son noktayı koydu.

“O ZAMAN ÜNLÜ DEĞİLLER”

Kendisini eleştirenlere seslendiğini söyleyen genç şarkıcı, ‘’Söylediğim sözleri üzerine alınan varsa, zaten ünlü değildir. Başka da bir şey söylemiyorum” dedi.