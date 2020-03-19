Aleyna Tilki’nin ev hali

Şarkıcı Aleyna Tilki, pek çok ünlü isim gibi virüse yakalanmamak adına kendisini evine kapattı. Tilki, evinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Kısa bir süre önce Yalan adlı şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Aleyna Tilki, corona virüsü tehlikesinin belirmesinin ardından kendisini eve kapattı ve pek çok ünlü isim gibi vaktini evde geçirmeye başladı.

Sosyal medya hesabından karantina günleriyle ilgili paylaşımlarda bulunan Tilki, ev halini de sevenlerinin beğenisine sundu ve takipçilerine evde kalın çağrısı yaptı.