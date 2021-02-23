Alfa Romeo Racing Orlen yeni C41'i tanıttı

İSTANBUL (AA) – Alfa Romeo Racing Orlen yeni C41 yarış otomobilinin tanıtımını Varşova'da gerçekleştirdi.

Alfa Romeo'dn yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo Racing Orlen yeni C41 yarış otomobilini, Varşova’da bulunan Büyük Tiyatro'da tanıttı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen törene, sınırlı sayıda üst düzey yönetici katıldı.

Törende, takım pilotları Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi ile yedek pilot Robert Kubica da C41 ile sahneye çıktı. C41, Alfa Romeo Centro Stile (Alfa Romeo Tasarım Merkezi) tarafından takımın geleneksel hale gelen kırmızı ve beyaz renklerini taşıyan yeni bir temaya sahip olarak tasarlandı.

C39'un evrimini gözler önüne seren ve burun konisi yeniden şekillendirilen C41'de ayrıca yeni bir Ferrari motoru da görev yapıyor. Yeni motoruyla C41, Barselona'da 2021 sezon testi için piste çıkmaya hazırlanıyor.

Alfa Romeo ve Sauber Grubu arasındaki ortaklık yarış pistleriyle sınırlı kalmıyor. Hem teknolojik hem de ticari iş birliği, Sauber Engineering'in sahip olduğu bilgi birikimi ile deneyimin Alfa Romeo yol otomobillerine aktarılmasına olanak tanıyor. Özellikle Giulia GTA projesi, Sauber AG'nin mühendislik ve aerodinami bölümlerinin teknik bilgi birikiminden ve bu uzun soluklu ortaklıktan yararlanıyor.

– "2021'de daha iyi bir sonuç hedefliyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Alfa Romeo Racing Orlen Takım Patronu ve Sauber Motorsport AG Üst Yöneticisi (CEO) Frederic Vasseur, yeni bir otomobil tanıtımının fabrikadaki herkesin aylarca süren çabasının karşılığı ve yeni bir maceranın başlangıcı olduğunu bildirdi.

Takımın dayandığı felsefenin hiç değişmediğini ifade eden Vasseur, şunları kaydetti:

"Bugün yaptığımız işi yarın daha iyi yapmalıyız. Geçen sezonu sekizinci sırada bitirdik. 2021 için daha iyi bir sonuç hedefliyoruz. Bunu yapmak için gerek pistte gerekse genel merkezde tüm birimlerimizle gelişmeye devam etmeliyiz. Şu an organizasyondaki her takım çok yüksek beklentiye sahip. Kış boyunca iyi hazırlandılar ve ilk yarış için hazır olmayı umuyorlar."