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17 Mayıs 2023
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Alfons Groenendijk: 1 puanı hazmedemiyorum

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Antalyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor’un Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, 3 puan alabilecekken 1 puan almanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyerek şu sözleri kaydetti:

“Maçtan önce 1 puan razı olurdum. Ancak böyle bir maçtan sonra bunu kabul edemem. Bu maçtan çok daha fazlasını alabilirdik. İlk 20 dakikada rakip daha iyiydi. Bunun da sebebi iki bekinin sürekli savunmamızı zorlamasıydı. Biz de 5’li savunmaya döndük. Oyun ortada geçti. İkinci yarıda kontra ataktan harika bir gol attık. Kazandık diye düşünürken son dakikada yanlış markajlar sonucu gol yedik. 3 puan alabilecekken 1 puanla sahadan ayrılmayı hazmedemiyorum. Belki yarın sakin kafayla düşününce 1 puana razı olabilirim.”

Türkiye’de hakemlerin çok kolay penaltı kararı verdiğini dile getiren Groenendijk, “Bu ülkede penaltı kararları farklı değerlendiriliyor. İnanılmaz penaltılar verilebiliyor, saçma kararlar veriliyor. Bizim bir daha dönüp bakmayacağımız pozisyonlar bazen VAR uyarısıyla veriliyor. Bu ülkede mantalitenin değişmesi gerekir. Kolay penaltı çalınmasına karşıyım” ifadelerini kullandı.

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