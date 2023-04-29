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29 Nisan 2023
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Alfons Groenendijk: 3 puana acil ihtiyacımız vardı

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Süper Lig’in 32. haftasında Antalyaspor deplasmanda mücadele ettiği Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etti.

Müsabakanın ardından konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, “Skora ihtiyacımız olan durumdaydık. 3 puana acil ihtiyacımız vardı. Buna odaklı olarak maça çıktık. 3 puanı aldık. Bu yüzden mutluyuz. Birkaç şans bulduk, sadece birinden faydalandık. Daha erken ikinci golü bulup, maçı kopartabilirdik ama yapamadık. Bu yüzden Karagümrük’ü de maçın içinde tuttuk. Rakibe son dakikada bir şans verdik. Futbol sadece taktikten ibaret değil. Mücadele, azim, istek ve hırstan ibaret. Bugün gelen 3 puanın önemi bir kat daha arttı. Bugünkü skor bizi daha rahat pozisyona taşıdı. Aynı mücadeleyi, aynı isteği, aynı oyunu ve 3 puanı getirecek skoru Beşiktaş maçına da yansıtmayı ediyorum” şeklinde konuştu.

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