Alfons Groenendijk, Antalyaspor’dan ayrılıyor

Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, Süper Lig’in 29. haftasında konuk ettiği Alanyaspor’u 3-1 mağlup etti, iç sahada 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, iyi bir reaksiyon vererek öne geçtiklerini söyledi.

“MUHTEŞEM BİR TAKIM PERFORMANSI VARDI”

Groenendijk, “Rakip çok iyi bir takım, geriden iyi oyun kuruyorlar ve tehlikeli oyuncuları vardı. 1-0 geriye düştük ama müthiş bir takım ruhu ile beraberliği sağladık. İlk yarı itibariyle geri geldik ve soyunma odasına 2-1’lik skorla girdik. İkinci yarı da maça iyi başladık, 3’üncü golü atıp galibiyeti perçinledik. Muhteşem bir takım performansı vardı sahada. Takım ruhu ve kazanma isteğini deplasmanlara da taşıma zamanı geldi. Bu 3 puanın tadını çıkaralım ama deplasmandaki İstanbulspor maçından 3 puan hasretini sonlandıracağız” dedi.

“SEZON SONU TAKIMDAN AYRILACAĞIM”

Alfons Groenendijk sezon sonunda takımdan ayrılacağı ile ilgili gelen soruyu ise, “Evet bu doğru. Burada kontratım bitiyor. Öncelikle ikinci sezonu tamamlamış olacağım. Bu müthiş kulüpte çok mutluyum. Herkes tarafından çok seviliyorum. Ben de burayı çok seviyorum. Bana müthiş bir tecrübe kattı diyebilirim. Ailemden uzak iki sezon zorlayıcı olan kısımdı o yüzden sezon sonu görevimden ayrılacağım. Antalyaspor’dan ayrılacağım ve aileme, ülkeme geri dönmüş olacağım” diye cevapladı.