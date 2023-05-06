Alfons Groenendijk: Daha sert ve agresif olmalıydık

Spor Toto Süper Lig’in 33.haftasında FTA Antalyaspor, sahasında Beşiktaş’a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalya ekibinin teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, hayal kırıklığı içeren bir gece yaşadıklarını ifade etti.

İlk yarıda rakibe gol şansı vermediklerini dile getiren Groenendijk, “Gol attık devreye öne girdik. İkinci yarıda yine oyun kontrolü bizdeydi. Bu şekilde üst seviye takımlara karşı mücadele ettiğinizde detaylar maç skoru için belirleyici olabiliyor. En önemlisi bu detayın ikinci golü atmaktı, bunda muvaffak olamadık. Kornerden gelen goller var. Bir kaç kornerde defans olarak topa müdahale bile edemeyen bir oyuncu grubu vardı sahada. Daha sert ve agresif olmalıydık” diye konuştu.

“İkinci golü bulmamız lazımdı”

Hakemin rakip lehine düdükler çaldığını savunan Groenendijk, “Yediğimiz golde de top rakibin ayağından çıktı, aut olmalıydı. Sonuç olarak kaliteli bir rakibe karşı oynadık. Üzerine kırmızı kart gelince oldukça zorlayıcı oldu müsabaka. Bugün çok daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Daha iyi oynadık ve savaştık. Kendimizi eleştirecek olursak ikinci golü bulmamız lazımdı. Şampiyonluğa oynayan rakibe karşı kaybettik kredimiz var onun için. Hakemler hakkında konuşmak her zaman zordur. Talih bizden yana değildi” açıklamasında bulundu. (İHA)