Alfons Groenendijk: “Derslerle ve olumlu notlarla Antalya’ya dönüyoruz”

Yazan:
Alaturka Online
-

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor’a 2-0 mağlup olan Antalyaspor’da Teknik Sorumlu Alfons Groenendijk, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Groenendijk, ilk yarıda takımın oyunundan kesinlikle memnun olmadığını belirterek, “Özellikle oyun kurulumunda kötü organizasyonlarla başladık. Çok erken uzun topa yöneldik ve bu da rakibin işini kolaylaştırdı. Çünkü bizim 3. bölgemizde maalesef fiziksel üstünlüğü olan oyuncularımız yoktu. Topları rakibe kaptırdık. Rakip ilk yarıda üstümüze daha fazla geldi ve pozisyonlar buldu. Devre arasında konuşmamız oldu. İkinci yarıda oyunculara yapmaları gerekenleri ilettik. Bu reaksiyonu verdi oyuncularımız, maçın içinde kaldık. Bir gol atıp da beraberliği elde edebilirdik. Penaltı pozisyonu var. Hakem VAR gitme gereği duymadı. Son dakikada gelen golde Trabzonspor’un galibiyetini perçinledi. İyi oynadık. Olumlu bir şeyler çıkarmalıyız. Kötü oynadığımızı düşünmüyorum. En azından herkes sağlıklı bir şekilde eve dönüyor. Şimdi Gaziantepspor maçına hazırlanacağız. 3 puan parolasıyla çıkacağımız bir maç. Kazanmamız gereken bir maç. Buradan çıkarılacak derslerle ve olumlu notlarla Antalya’ya dönüyoruz” dedi.

TRABZON (İHA) 

Önceki haberCHP ve SDP heyetleri buluştu
Alaturka Online
https://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?