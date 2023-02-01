Alfons Groenendijk: “Derslerle ve olumlu notlarla Antalya’ya dönüyoruz”

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor’a 2-0 mağlup olan Antalyaspor’da Teknik Sorumlu Alfons Groenendijk, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Groenendijk, ilk yarıda takımın oyunundan kesinlikle memnun olmadığını belirterek, “Özellikle oyun kurulumunda kötü organizasyonlarla başladık. Çok erken uzun topa yöneldik ve bu da rakibin işini kolaylaştırdı. Çünkü bizim 3. bölgemizde maalesef fiziksel üstünlüğü olan oyuncularımız yoktu. Topları rakibe kaptırdık. Rakip ilk yarıda üstümüze daha fazla geldi ve pozisyonlar buldu. Devre arasında konuşmamız oldu. İkinci yarıda oyunculara yapmaları gerekenleri ilettik. Bu reaksiyonu verdi oyuncularımız, maçın içinde kaldık. Bir gol atıp da beraberliği elde edebilirdik. Penaltı pozisyonu var. Hakem VAR gitme gereği duymadı. Son dakikada gelen golde Trabzonspor’un galibiyetini perçinledi. İyi oynadık. Olumlu bir şeyler çıkarmalıyız. Kötü oynadığımızı düşünmüyorum. En azından herkes sağlıklı bir şekilde eve dönüyor. Şimdi Gaziantepspor maçına hazırlanacağız. 3 puan parolasıyla çıkacağımız bir maç. Kazanmamız gereken bir maç. Buradan çıkarılacak derslerle ve olumlu notlarla Antalya’ya dönüyoruz” dedi.

TRABZON (İHA)