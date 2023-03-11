Alfons Groenendijk: Hak edilmiş bir galibiyet aldık

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında FTA Antalyaspor sahasında Kayserispor’u 4-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, maçı değerlendirdi.

Groenendijk, “Harika bir takım performans sergiledik diyebilirim bugün için. Hak edilmiş bir galibiyet aldık. İlk dakikadan itibaren galibiyet isteğiyle yanıp tutuşan ve mücadele eden bir takım vardı. Fredy ve Haji’nin takıma dönüşleri müthiş oldu. İyi performans, defansif sağlam duruşla başlar. Bunu başarabildik. Emrecan ilk maçı olmasına rağmen harika iş çıkardı. Ufuk Akyol da orta sahada her açığımızı kapattı. Larsson ve diğer oyuncular da üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirdiler. Takım olarak güzel galibiyete ulaştık. Gol yemeden 4 golle galibiyet almak bizim için önemliydi. 3-1’lik mağlubiyetten sonra dönüş yapmamız lazımdı. Hedefimiz deplasman karnemizi de düzeltmek. Adana Demirspor maçına gidiyoruz. Deplasmanda da 3 puan serisine başlamak istiyoruz. Takımı tebrik ediyorum” diye konuştu.