ALG Spor-Kayseri Gençlerbirliği maçının ardından

ANTALYA (AA) – Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde Kayseri Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek yarı finale yükselen ALG Spor'da teknik direktör Aslı Canan Sabırlı, iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sabırlı, "İnşallah finale kadar gol yemeden namağlup ilerleyeceğiz. Sporcularımızın ayağına sağlık. Onlara çok teşekkür ederim. Umuyorum, ALG Spor olarak hedefimize sakatlık olmadan ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada iyi bir performans sergilediklerini belirten oyuncu Kezban Tağ, "Çeyrek finale yakışır bir maç oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Güzel bir maçtı. Önümüzde yarı final var, hakkımızda hayırlısı olur." diye konuştu.

Kayseri Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sercan Erdoğan ise genç bir ekip olduklarını belirterek, "Maçı 2-0 ALG Spor kazandı ama biz, çok şey kazandık. Tecrübe kazandık, bu ligi soluduk. Kızlarımız nasıl mücadele edeceklerini gördü. 16-17 yaşındaki kızlarımız 10 günde 4 maça çıktı. Biz gayet memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kayseri Gençlerbirliği'nin futbolcusu Dilan Aslan da son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadıklarına vurgu yaparak, yarı finale çıkan ALG Spor'a başarı diledi.