Ali Babacan: 205 milyar dolar nerede?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Merkez Bankası’nın kayıp 130 milyar dolar meselesi vardı ya… O para 205 milyar dolar oldu. Nerede 205 milyar dolar?” diye sordu.

Evren DEMİRDAŞ

Parti çalışmaları için gittiği Elazığ’da vatandaşlara seslenen Babacan şunları söyledi:

* “Türkiye’de bizden, ekibimizden başka iki kriz çözmüş hiçbir ekip yok. Konuşmak kolay. Lafa gelince kolay. Diyor ki, arkadaş ben iyi sıva ustasıyım. Hangi binayı sıvadın? Yok. Diyor ki, ben iyi kalıp ustasıyım. Hangi binada kalıp çaktın? Yok. Sıva, kalıp ustası yaptığı işi gösterir, değil mi?

* Şu anda ekonomiyi çözeceğim diye ortada dolaşanlar hangi krizi çözmüşler? Gelsinler bir anlatsınlar biz de öğrenelim. Lafla olmaz, daha önce ne yaptın onu anlat. Onun için biz DEVA Partisi‘ni kurduk, bunun için yola çıktık.

* Bu ülkede bizden başka hiçbir ekibin kriz çözme tecrübesi olmadığı için biz yeni bir yol açtık. İnşallah bunu biz çözeceğiz, göreceksiniz. Hep beraber dürüst ve ehil kadrolarla çözeceğiz.

“HER SENE 100 BİN KONUT YAPACAKLARDI NE OLDU?”

* Üç buçuk yıldır Elazığ’ın deprem konutu sorununu çözemeyenler çıkmış konut projesi açıklıyor. Yapamazlar. Tamamen göz boyama bunlar. 2019’da açıklamışlardı, her sene 100 bin tane konut yapacağız dediler. Davulla, zurnayla açıkladılar, ne oldu? Şimdi yeniden konut projesi açıklıyorlar. Taksit taksit ödeyeceksin ama memur maaşına ne kadar zam gelirse taksiti o kadar artıracağım diyor. Ne anladın o işten.

“205 MİLYAR DOLAR NEREDE?”

* Geçen sene bu zamanlar 8 lira olan dolar kuru bugün çıkmış 18 liraya. Her şeye zam geldi. Merkez Bankası’nda döviz de bırakmadılar. Hani Merkez Bankası’nın kayıp 130 milyar dolar vardı, meşhur… 130 milyar dolar üzerine bu senenin başında 75 milyar dolar daha sattılar. O para 205 milyar dolar oldu. Artık, ‘205 milyar dolar nerede?’ diye soracağız. Nerede bu milletin alın teri, nerede 205 milyar dolar? Nerede gençlerin hayali?

* Seçimlerin ardından yepyeni bir sayfa açacağız. Her alandaki sorunları nasıl çözeceğimizi adım adım hesaplıyoruz. Öyle bol keseden vaatle vatandaşımızın karşısına çıkmıyoruz. Çalışıyoruz, hesaplıyoruz, sonra ne yapacağımızı anlatıyoruz. Bu yüzden yarının Türkiye’sinin mimarları bizler olacağız.

“DEMOKRASİNİN RÜZGARINI ESTİRECEĞİZ”

* Türkiye’nin değişiminde DEVA Partisi asli aktör olacak. Bu değişimin kazananı kim olacak? Kazanan; bir telefon bile kendilerine lüks görülen gençler olacak. Kazanan evladına harçlık veremediği için sessizce ağlayan analar olacak. Tarlasına gübre atamayan çiftçimiz olacak.

* Kazanan siftah yapamayan, elektrik faturasını ödeyemeyen, evine çorba götüremeyen esnafımız olacak. Kazanan tüm Türkiye olacak. Yarının Türkiye’sinde tam demokrasinin rüzgârını estireceğiz. Demokrasiyle birlikte hukuk kazanacak, hukuk devleti kazanacak. Böylece devlette yuvalanmış çeteler de bağımsız ve tarafsız yargıyla karşı karşıya kalacaklar. Hak yerini bulacak.

* Ülkemizi 6 ayda ekonomik kriz ortamından çıkaracağız. İktidarımızın en geç 2. yılında enflasyonu tek haneli seviyeye indireceğiz. Ülkemizi, bölgemizin en güçlü ekonomisi yapacağız. Bu değişimle kazanan işsizler olacak. Bölgemizin en güçlü ekonomisini kurduğumuzda gençler de iş bulmakta sıkıntı yaşamayacak. Yatırımların önünü açacağız.”

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