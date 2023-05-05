Ali Babacan: Allah’ın verdiği aklı kullanacağız

DEVA Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ali Babacan, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nı (KMTSO) ziyaret etti. Oda Başkanı Mustafa Buluntu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Babacan, Millet İttifakı’nın iktidarında ekonomi alanında beklenen yenilikleri anlattı.

Enflasyonu düşürme odaklı bir politika izleneceklerini belirten Babacan, ekonomide rekabet ortamının önemini vurguladı. Partisinin deprem öncesinde, deprem sürecinde ve deprem sonrasında yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi veren Babacan, iş dünyasından temsilcilerin sorularını yanıtladı.

Babacan konuşmasında, “Mutlaka güven odaklı, yatırım, üretim ve ihracat odaklı bir ekonomik perspektifi korumamız gerekiyor. O da ölçüsüz rantları ve hesapsız kitapsız para kazanma yollarını kapatıp fırsat eşitliğiyle, rekabetle, alın teriyle, akıl teriyle oluyor” dedi.

“BİR KERE BİLE KUR TELAFFUZ ETMEDİM, ETMEYECEĞİM”

Babacan, işten çıkarmalara yol açabileceği gerekçesiyle döviz kurunun baskılanmasından ve enerji maliyetlerindeki artıştan şikayet eden bir ihracatçının “Kur nerede olmalı?” sorusuna, “11 yıl ekonominin başında oldum, bir kere bile kur telaffuz etmedim. Bugün de etmiyorum, yarın da etmeyeceğim” diye karşılık verdi.

“EKONOMİDE ODAK NOKTASI ENFLASYONU DÜŞÜRMEK”

Enflasyonu düşürme odaklı politika uygulayacaklarını dile getiren Babacan, “Ekonomide enflasyonu düşük ve öngörülebilir gelmesini sağlayan bir politika uyguladığınızda diğer ekonomik göstergeler makul bir noktaya doğru akıyor. Ekonomi yönetim modelimiz hep Allah’ın verdiği aklı kullanarak, bilimsel gerçekleri kullanarak, iş dünyası ve piyasayla yakın bir ilişki içinde bir yönetimdi. Bundan sonra da öyle olacak” dedi.

“VARLIK FONU DEĞİL YOKLUK FONU”

Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

* “Bu kadar büyük bir ekonomide merkezi yönetim olmaz. Çok miktarda petrolün, doğal gazın olduğu, gelen dövizin bütün ekonominin ihtiyacını karşıladığı, artanın da varlık fonuna konulduğu yerde olur. Varlık fonu o zaten… Bizimkisi yokluk fonu. Borca batmış bir fon. Bizim ekonomimiz enerji konusunda dışarıya bağlı. Onun için mutlaka güven odaklı, yatırım, üretim ve ihracat odaklı bir ekonomik perspektifi korumamız gerekiyor. O da ölçüsüz rantları ve hesapsız kitapsız para kazanma yollarını kapatıp fırsat eşitliğiyle, rekabetle, alın teriyle, akıl teriyle oluyor.”

“HASAR TESPİT KOMİSYONU GERÇEKLERİ ORTAYA KOYACAK”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı en önemli adımlardan birinin Hasar Tespit Komisyonu olduğunu hatırlatan Babacan, “Ülkenin gerçek durumunu tespit edip şeffaf biçimde ortaya koymak lazım. Merkez Bankası’nın, Hazine’nin gerçek durumu nedir? Gerçek enflasyon nedir? Bunları bilmemiz lazım ki çözüm üretelim” dedi.

“EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY’İ TOPLAYACAĞIZ”

Ekonomi yönetiminde istişareye önem vereceklerini vurgulayan Babacan, “Ekonomik ve Sosyal Konsey’i toplayacağız. Orada TOBB da var sendikalar da. Şu anda oradaki eleştiri ortamına tahammül edecek yönetim anlayışı yok” diye konuştu.

Babacan ayrıca partisinin konut finansmanını karşılamak için önerdiği Konut Finansmanı Kurumu hakkında da bilgi verdi.