Ali Babacan: Bu kadar akıl ve bilim dışı bir ekonomi yönetimi görmedim

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, “Bunca sene bu ülkenin ekonomisini yönettim. Hayatımda inanın bu kadar akıl dışı, bilim dışı bir ekonomi yönetimi görmedim” diyerek iktidarı eleştirdi. “Aklı, bilimi reddeden çoklu bir krizin ortasındayız” ifadelerini kullanan Babacan, Erdoğan’a şöyle seslendi: “Merkez Bankası Başkanlarını getir-götürle hiç uğraşmayın diyorum. Merkez Bankası Başkanı olarak kendinizi atayın. Gölgenizle yönetmek yerine bizzat kendiniz yapın.”

Halil ATAŞ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa’da partisinin İnegöl ilçe kongresine katıldı. Babacan, konuşmasında iktidara yüklendi.

KPSS ve öğretmen atamaları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilgili bakanlığa seslenen Babacan, “Gençlerin umudu sizin oyuncağınız değildir. 2020 ve 2021 KPSS sınavlarını ayrı bir takvimle ele alarak öğretmenlerimizin atamasını yapın” dedi.

“KİRALAR ALDI BAŞINI GİTTİ”

Babacan, “İnşaata bu kadar kaynak aktarıldı ama günün sonuna geldiğimizde Marmara Bölgesi depreme hazırlanmış değil. Kiralar aldı başını gitti. Şimdi de öğrenciler ‘Barınamıyoruz’ diyor. Gençlerimiz ‘Üniversiteyi kazandım ama kaydımı yaptıramadım’ diyor” şeklinde konuştu.

“ÜRETİCİNİN YÜZDE 45 DAHA PAHALIYA ÜRETTİĞİ ÜRÜN VİTRİNLERDE NASIL SATILIYOR?”

Pahalılığa ve TÜİK’in enflasyon verilerine değinen Babacan şöyle konuştu;

* Üreticinin ortalama yüzde 45 daha pahalıya ürettiği ürün vitrinlerde nasıl satılıyor? TÜİK’e göre yüzde 19! Esnafımıza göre en az yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50. İthal üründe yüzde 100.

* Kurdaki bu artış ne olacak? Hemen enflasyona yansıyacak mı? Kur artınca A’dan Z’ye her şeye zam gelmeyecek mi? Sonra Sayın Erdoğan ‘Etiketlerle savaşacağım’ diyecek. Gerçekten akla ziyan bir durum.

* Ben ve arkadaşlarım seneler evvel Türk lirasından 6 sıfırı atmıştık. Anlaşılan Sayın Erdoğan ve krizlerin ortağı Bahçeli, o sıfırları yeniden eklemekte kararlı. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz ülkemizi bu krizden de çıkartacağız evelallah.

“BU KADAR BİLİM DIŞI BİR EKONOMİ YÖNETİMİ GÖRMEDİM”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Bunca sene bu ülkenin ekonomisini yönettim. Hayatımda inanın bu kadar akıl dışı, bilim dışı bir ekonomi yönetimi görmedim.

* Yaşadığımız krizin adını koymamız gerekiyor. Şu anda, enflasyon hedeflerinde, Merkez Bankası ile hükûmet programının birbiriyle uyuşmadığı, devlet kurumları arasındaki bağlantının koptuğu, aklı, bilimi reddeden çoklu bir krizin ortasındayız.

* Ekonominin direksiyonunda da Sayın Erdoğan oturuyor. Zaten ‘Benim alanım ekonomi’ diyor. Görüyoruz, maşallah sonuçlar oldukça harika. Geçti direksiyona, bütün bir ülke de şu anda kelle koltukta gidiyor.

* Sayın Erdoğan’a bir çağrıda bulunmak isityorum. Merkez Bankası Başkanlarını getir-götürle hiç uğraşmayın diyorum. Merkez Bankası Başkanı olarak kendinizi atayın. Gölgenizle yönetmek yerine bizzat kendiniz yapın.

* Tüm bu kabustan bu ülke rahatlıkla, hızlı bir şekilde uyanır. Önce hukuku ve kurumları ayağa kaldıracağız. Güveni tesis edeceğiz. Türkiye’yi hızla huzura ve refaha kavuşturacağız.

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