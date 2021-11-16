DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Babacan, MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'ye gülerek yanıt verdi BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #alibabacan #devletbahçeli #devapartisi #dolar #ekonomi #bahçeli #muhalefet #babacan #gündem #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Ali Babacan Devlet Bahçeli’ye gülerek cevap verdi! “Kaçamazsınız!”