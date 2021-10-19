DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Krizlerin ortağı" cevabına jet yanıt verdi. Ali Babacan Devlet Bahçeli'nin videolarını izletti ve salon kahkahaya boğuldu. Ali Babaca kendini tutamadı güldü. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #alibabacan #devletbahçeli #receptayyiperdoğan #haber #siyaset #politika #mhp #krizlerinortağı #devapartisi #canlıyayın #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Ali Babacan Devlet Bahçeli’yi zora sokacak videoları izletti! Kendini tutamadı güldü!