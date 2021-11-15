AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ekonominin kitabını yazdık, yazmaya da devam ediyoruz' açıklaması DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a soruldu. Babacan bakın ne dedi BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #alibabacan #ekonomininkitabınıyazdık #erdoğan #ekonomi #ekonomininkitabı #gündem #haber #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Ali Babacan “Ekonominin kitabını yazdık” diyen Erdoğan’a yanıt verdi!