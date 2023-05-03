Ali Babacan: Erdoğan güle güle…

Seçim çalışmalarını İstanbul’da sürdüren DEVA Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ali Babacan Kadıköy’deki halk buluşmasında konuştu. Babacan’ın gündeminde yerli savunma sanayii ve dış politika vardı.

Babacan, “Bu ülkede en uzun süre hükümette görev almış kişilerden biri olarak söylüyorum: Bu iktidar giderse, milli güvenliğimize, milli savunmamıza, milli menfaatlerimize zerre kadar zarar gelmez. Milli değerlerimizden hiçbir şey kaybetmeyiz. Biz kazandığımızda ülkemiz öyle bir güçlenecek ki, şimdiki gibi hamasetle değil, gerçek demokrasinin gücüyle dünyanın itibarlı bir ülkesi olacağız” dedi.

“BİRİNE SAHİP OLMAK ÖTEKİNDEN VAZGEÇMEK ANLAMINA GELMİYOR”

Babacan, açıklamalarının devamında şöyle konuştu:

“Biz hem milletimizin açlık sınırının altında olmasına itiraz ediyoruz hem de ülkemizin milli onurunu yerle bir eden bu yönetime itiraz ediyoruz. Ülkemizin tabii ki güçlü bir ordusu olacak, en yüksek teknolojiye sahip uçak gemisi, helikopter, İHA, SİHA olacak. Devletsen bunları zaten yapacaksın ama bunlar var diye milleti açlığa, yoksulluğa razı olmaya zorlamayacaksın. Biz diyoruz ki: Hem bu millet topyekün zenginleşecek hem de Türkiye dünyanın itibarlı ve güçlü ordusuna sahip olacak. Birine sahip olmak ötekinden vazgeçmek anlamına gelmiyor.

“SAVUNMA SANAYİNE GÖZBEBEĞİ GİBİ BAKACAĞIZ”

Savunma sanayiymiş, otomotiv sanayiymiş, teknolojiymiş; tüm bunlara gözbebeği gibi bakacağız. Bunların kara propaganda makinelerine bakmayın; biz en iyisini her biriniz zenginleşirken yapacağız. Çok daha iyiyi çok daha ucuza mal edeceğiz. Silahlı Kuvvetler’imizin; demokratik denetim ve gözetime tabi, itibarlı, caydırıcı ve etkin bir güç olmasını sağlayacağız. Olur olmadık şahsi çekişmelerin içinde, caydırıcı gücümüzün test edilmesine, günlük siyasete alet edilmesine izin vermeyeceğiz.

“ŞU ANKİ İKTİDAR EN BÜYÜK MİLLİ GÜVENLİK SORUNU”

Yıllardır gösterdiğiniz kuru bir inadın, ülkemizi Doğu Akdeniz’de nasıl yalnızlaştırdığını görüyoruz. Bu ülkenin en büyük milli güvenlik sorunu oldu şu andaki iktidar. Bir kişinin şahsi dürtülerine bağlı dış ilişkiler seti ile ülke menfaatlerinin üzerinde tepinip durdunuz yıllarca.

“ERDOĞAN, GÜLE GÜLE”

Sayın Erdoğan, güle güle. Bu iktidar gittikten sonra ülkemiz dış politikada itibarlı ve güçlü bir ülke olacak. Ortadoğu’da, Balkanlar’da, Kafkaslar’da yeniden parlayan bir yıldız olacak. Avrupa ile Amerika ile bu milletin menfaatlerine uygun ilişkiler geliştireceğiz. Öyle Biden’ın telefon kuyruklarında falan beklemeyeceğiz.

“EVLATLARIMIZ AVRUPA’NIN BAŞI DİK ÜYESİ TÜRKİYE’DE BÜYÜYECEK”

Bizim istikametimiz; Avrupa Konseyi standartlarıdır, Avrupa Birliği standartlarıdır. Ha üye oluruz, olmayız orası başka konu. Ama bizim hedefimiz vatandaşlarımıza en az Avrupa Birliği seviyesinde hukuk, özgürlük ve demokrasi standardı sağlamaktır. En az Avrupa Birliği seviyesinde refah ve zenginlik sağlamaktır. İnanıyorum ki evlatlarımız güçlü demokrasisiyle, güçlü ekonomisiyle, güçlü adaletiyle Avrupa’nın başı dik üyesi Türkiye’de büyüyecek.”

Babacan, konuşmasının ardından İstanbul’da CHP ortak listelerinden milletvekili adayı olan DEVA Partili isimler Elif Esen, Hasan Karal, Evrim Rızvanoğlu, Mustafa Yeneroğlu ve Medeni Yılmaz’ı kürsüye davet etti.