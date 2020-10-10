Ali Babacan Erdoğan’a resti çekti! Tarihi Diyarbakır konuşması!

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin Diyarbakır kongresinde konuştu. Ali Babacan Kürt meselesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a resti çekti. Babacan "Artık yeter" ifadesini kullandı. Ali Babacan konuşmasında demokrasi ve özgürlük vurgusu yaptı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #alibabacan #devapartisi #diyarbakır #receptayyiperdoğan #akp #akparti #kürt #kürtler #kürtmeselesi #haber #politika #siyaset #gündem #canlıyayın #yurttaştv
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