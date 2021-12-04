Ali Babacan Erdoğan’ın eski ve yeni konuşmalarını tek tek izletti! Yandaş medya ile dalga geçti!





DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa 'da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eski videolarını izletti ve yandaş medya ile dalga geçti. Erdoğan ise bugün Siirt’te yaptığı konuşmada DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı eleştirerek “Fakat bu CHP yanına taktığı o bazı tiplerle.. Adeta arkasında boş teneke… Ne diyorlar? 'İşte biz şuraya çıkarmıştık.' Şunu bir defa bilmeniz lazım. Benim başbakan olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi? 'Utanmadan sıkılmadan ben bunu yaptım ben şunu yaptım” ifadesini kullandı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join