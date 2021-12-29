Ali Babacan Erdoğan’ın o videosunu bütün salona izletti! “Beştepe’den Türkiye nasıl görünüyor?”

Ali Babacan Erdoğan’ın o videosunu bütün salona izletti! “Bakalım Beştepe’den Türkiye nasıl görünüyor?” Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Ankara kongresinde konuştu. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halktan uzaklaştığına dikkat çeken Babacan, “Tek bir komşusu yok, hâl böyle olunca sorunları görmüyor. Es kaza duysa da hemen inkar ediyor!” dedi. Babacan, “Bakalım, Türkiye’nin gerçeklerinden koptuğu Beştepe’den Türkiye nasıl görülüyor, halk nasıl aşağılanıyor? Bir görelim.” diyerek Erdoğan’ın çeşitli konuşmalarını partililere ve salonda bulunanlara izletti. #alibabacan #devapartisi #receptayyiperdoğan #videohaber #yurttaştv 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join