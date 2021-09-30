DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin Denizli İl Kongresi'nde konuştu. Ali Babacan kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de yaptığı röportajdan bir bölüm izleterek, tablolarla yalanladı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #alibabacan #receptayyiperdoğan #devapartisi #babacan #erdoğan #haber #gündem #siyaset #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Ali Babacan Erdoğan’ın o videosunu izletti! Kendini tutamadı güldü!