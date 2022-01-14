Vatandaşların yüksek elektrik faturası isyanlarını gündeme getiren DEVA Partisi lideri Ali Babacan, “Evlerde elektrik faturası yangını var. Beştepe suspus, henüz suçlayacak hayali düşmanı bulamadılar” dedi.

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Elektrik faturalarındaki yüksek artış nedeniyle vatandaşların sosyal medyada ‘elektrik faturası’ etiketinde yaptığı paylaşımlar gündem oldu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da bu etiketle paylaşım yaparak, “Evlerde elektrik faturası yangını var. Beştepe suspus, henüz suçlayacak hayali düşmanı bulamadılar” dedi.

“84 MİLYON BİR KİŞİNİN HATASININ BEDELİNİ ÖDÜYOR”

Babacan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Stokçular yüzünden mi, dış güçler yüzünden mi bu faturalar, yoksa barınamayan öğrenciler mi? Sağa sola bakmayın, ben söyleyeyim: 84 milyon bir kişinin hatasının bedelini ödüyor.”

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