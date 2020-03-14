Ali Babacan İçin Öyle Bir Konuştu ki ! DEVA Partisini Halkımıza Sorduk

Deva Partisi – Ali Babacan’ın partisinin 90 kişilik kurucular kurulunda kimler var?

Ali Babacan’nun uzun bir bekleyişin ardından kurduğu Deva Partisi’nin 90 kişilik kurucular kurulu listesinde 27 kadın, 16 genç isim yer alırken, kurucular kurulunda yer alan tek milletvekili bir süre önce AKP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu oldu.

Eski AKP’li bakanlardan Sadullah Ergin, Selma Aliye Kavaf, Nihat Ergün , bazı eski AKP milletvekilleri, gazeteci yazar Gülay Göktürk de kurucular listesinde yer alan isimler arasında yer alırken, baştan beri partinin kuruluş çalışmaları içinde yer almasına karşın eski bakanlardan Beşir Atalay, Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç, eski AYM Raportörü Osman Can’ın da aralarında bulunduğu isimlerin kurucular listesinde olmaması dikkat çekti.