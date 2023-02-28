Ali Babacan: İlk 48 saatteki ihmaliniz yüzünden kaç can kaybettik?





Ali Babacan, geçen pazar günü partisinin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir videoyu, “Israrla soracağım: İlk 48 saatteki ihmaliniz yüzünden kaç can kaybettik” mesajıyla bugün sosyal medya hesabında paylaştı.

“ISRARLA SORACAĞIM”

Videoda, Babacan’ın il başkanları toplantısında hükümet yetkililerine hitaben söylediği şu sözlere yer verildi:

* “İlk 48 saatte ne yaptınız? Ne oldu? Ne yaptınız? Neyi yapmadınız? Ben Pazarcık’a, Gölbaşı’na, Elbistan’a, Hassa’ya, Antakya’ya gittim. Her yere, ama her yere gittim. Herkesin ortak sorusu; ilk 48 saat devlet neredeydi?

* Bir insanı, evladının olduğu enkazın başında günlerce ne için tek başına bıraktınız? Ne oldu da ilk 48 saat vatandaşımızı, ellerini parçalaya parçalaya moloz kaldırmak zorunda bıraktınız? Israrla soracağım: İlk 48 saatteki ihmaliniz yüzünden kaç can kaybettik?” ANKA