Ali Babacan salona kahkaha attıran Erdoğan videosunu izletti! Kendini tutamadı güldü!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, "Sayın Erdoğan, ülkeyi 2009’lardan 1970’lerin 1990’ların ülkesi haline çeviriyor" dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da partisinin Büyükçekmece ilçe kongresinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2009 yılında TBMM’deki konuşmasında kullandığı “Akaryakıt zammı yürürlüğe girdi. Şeker satışları durduruldu. Var mı böyle bir şey?” ifadelerini yayınlayan Babacan “2009’da bizlerin işin içinde olduğu dönemde 1970’leri, 1990’ları hatırlatıp o günün başarılarıyla övünen Sayın Erdoğan, ülkeyi 2009’lardan 1970’lerin 1990’ların ülkesi haline çeviriyor" ifadelerini kullandı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #alibabacan #erdoğan #ekonomi #dolar #altın #ekonomikkriz #haber #haberler
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