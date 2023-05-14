Ali Babacan: Sandıkları terk etmeyin

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından seçmenlerden sandığa sahip çıkmaları çağrısında bulundu.
“HEP BERABER BÜYÜK BİR DEMOKRASİ HİKAYESİ YAZIYORUZ”
Babacan paylaşımında şunları belirtti:
* “Millet iradesinin net şekilde sonuçlara yansıması için tüm kadrolarımızla beraber sahadayız.
* Sandık başındaki arkadaşlarım: Son ana dek sandıkları terk etmeyin, hep beraber büyük bir demokrasi hikayesi yazıyoruz.
* İlgili kurumlara da sesleniyorum: Vatandaşlarımızın doğru haber alma hakkını geciktirmeyin.”