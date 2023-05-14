76.6 F
Los Angeles
14 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemAli Babacan: Sandıkları terk etmeyin

Ali Babacan: Sandıkları terk etmeyin

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından seçmenlerden sandığa sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

“HEP BERABER BÜYÜK BİR DEMOKRASİ HİKAYESİ YAZIYORUZ”

Babacan paylaşımında şunları belirtti:

* “Millet iradesinin net şekilde sonuçlara yansıması için tüm kadrolarımızla beraber sahadayız.

* Sandık başındaki arkadaşlarım: Son ana dek sandıkları terk etmeyin, hep beraber büyük bir demokrasi hikayesi yazıyoruz.

* İlgili kurumlara da sesleniyorum: Vatandaşlarımızın doğru haber alma hakkını geciktirmeyin.”

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,490BeğenenlerBeğen
16,174TakipçilerTakip Et
3,521TakipçilerTakip Et
7,690TakipçilerTakip Et
31,300AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States