Ali Babacan: Sayın Erdoğan çık ve gereğini yap!

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a seslenerek, “Sayın Erdoğan çık ve gereğini yap! Bugün devlet kurumları vatandaşı tehdit ediyorsa bu; sen ve sana bağlı bakanın hukuk tanımazlığı yüzündendir!” dedi. Gelecek Partisi de TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a çağrıda bulundu.

Ankara Kızılay Meydanı’nda Somali ve Etiyopya uyruklu kişilerin işlettiği dükkanın tabelasına polis tarafından müdahale edilmişti. Müdahale sırasında DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Yeneroğlu ve polis amiri arasındaki tartışma görüntülere yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ahlaksız sensin lan, adam gibi konuş” diyen polis amirinin uyarıldığı belirtildi. Emniyet’in açıklamasında eski AKP’li vekil Mustafa Yeneroğlu için, “Teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe bilinen milletvekili” ifadeleri kullanılırken, Yeneroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacağı duyuruldu.

“BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE BU DURUMDAN İÇİŞLERİ BAKANI SORUMLUDUR”

Mustafa Yeneroğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasını “Gerçekten kan dondurucu!” ifadeleriyle değerlendirirken, “Ülkemde beni korumakla mükellef olan emniyet genel müdürlüğü tarafından hedef gösterilebileceğimi hiç tahmin etmezdim. Ben yalnız dolaşan bir insanım. Bundan sonra başıma bir şey gelirse bu durumdan İçişleri Bakanı sorumludur” dedi.

Yeneroğlu, yaptığı açıklamada tüm AKP’lilere seslenerek, “Sizleri de rehin tutan bu hukuk devleti düşmanlarına daha fazla sessiz kalırsanız yarın sizleri de bugün örtülü olarak yaptıklarının çok ötesinde açıkça tehdit edecekler” ifadelerini kullandı.

BABACAN: SAYIN ERDOĞAN ÇIK VE GEREĞİNİ YAP

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına şöyle tepki gösterdi:

“Bir polisin yaptığı edepsizliği ve hukuksuzluğu tüm Emniyet teşkilatına mal eden bu açıklama, ülkem adına bir utanç vesikasıdır! Sayın Erdoğan çık ve gereğini yap! Bugün devlet kurumları vatandaşı tehdit ediyorsa bu; sen ve sana bağlı bakanın hukuk tanımazlığı yüzündendir!”

GELECEK PARTİSİ’NDEN ŞENTOP’A ÇAĞRI: BİR ŞEY SÖYLEMENİZ GEREKMİYOR MU?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün ise, polis ile milletvekili arasındaki tartışma ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına ilişkin TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a seslendi.

Üstün, şu ifadeleri kullandı: “Dün polis sıfatını hak etmeyen biri milletvekiline parmak salladı, hakaret etti, üzerine yürüdü. Bugün Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile millete, milli iradeye, Meclise parmak salladı. Milletvekilinin, milli iradenin, Meclisin onurunu koruması gereken Mustafa Sentop sus pus olmuş. Sayın Şentop, milletvekili, mili irade, başında bulunduğunuz Yüce Meclis tehdit ediliyor… Bir şey söylemeniz gerekmiyor mu ? Makamlar gelip geçicidir. Kuldan değil Allah’tan korkun…”

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