Ali Babacan: Seçim zamanıyla ilgili herkes anayasaya uymak zorunda

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin etkilediği illerden Gaziantep’i ziyaret etti.

Altılı Masa olarak çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Ali Babacan, yarın bir toplantı yapacaklarını ve bu toplantıda hem deprem yardımları hem de genel istişare yapacaklarını vurguladı. Seçim ile ilgili de anayasaya herkesin uymak zorunda olduğunu anlatan Babacan, sözlerini şöyle tamamladı:

– Biz şu andaki cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yanlış olduğunu söylüyoruz. Güçler ayrılığının şart olduğunu biliyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunduğumuz hep ifade etmiştik. Ehliyet liyakat gerekiyor demiştik.

İKTİDAR, ARINÇ’IN AÇIKLAMASINI SAHİPLENMEDİ

– Altılı Masa çalışmaları ile ilgili değişen hiçbir şey yok. Yarın saat 14.00’da bir toplantı yapacağız. Gece geç saatlere kadar yollardayız. Toplantıya katılacağız. Her parti ayrı ayrı çalışmalar yaptı ve yardım organizasyonları vardı. Hem bunları değerlendireceğiz. Hem bir istişare yapacağız.

– Bülent Arınç’ın açıklanmasını iktidar sahiplenmedi. Ama ne zamandı günler sonraydı. Bizimle alakası yok dediler. Yok ise, bir saat sonra açıklasaydınız. Tepkiyi gördükten sonra mı geri attılar diye aklımıza geliyor doğrusu anayasa hükümleri çok açık kimse hukukun üstünde değil. Mesele seçimler ise seçimlerin zamanı ise anayasaya herkes uymak zorundadır. (DHA)