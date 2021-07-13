DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Kahramanmaraş İl Kongresi’nde konuştu. Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonominin kötü olmasının nedenlerini Gezi olayları, Çukur eylemleri ve 15 Temmuz olayları olarak göstermesine yanıt veren Ali Babacan seçim döneminde oy alabilmek için neler yaptıklarını açıkladı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #alibabacan #devapatisi #akp #skandalolay #kahramanmaraş #haber #receptayyiperdoğan #erdoğan #siyaset #gündem #yurttaştv #babacan
Anasayfa Alaturka Online Ali Babacan skandal olayı canlı yayında açıkladı! “Seçim döneminde oy alabilmek için..”