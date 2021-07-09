Ali Babacan Soylu’yu yerden yere vurdu. ‘Bu şahıs.. Artık yeter!’





DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Samsun Çarşamba İlçe Başkanlığı Binası açılışında konuştu. Babacan konuşmasında Süleyman Soylu'nun kendisi için söylediklerini anımsatarak sert sözlerle eleştirdi. Babacan Soylu için 'Bu derin pisliğin içinde olanlar beka laflarının arkasına sığınıyorlar.. Ama artık yeter! Buna müsade etmeyeceğiz.. O bataklığı kurutacağız. Ortaya saçılan iddialara göre.. Suç örgütleri liderleri, siyasetçiler, bürokratlar var. Kabinedeki bir isim kabine mensubu canlı yayında bana sataştı.. Başkaları kendi menfaatlerindeyken biz millet için çalıştık! Kendi menfaati için hukuku katledenlerden olmadım. Şaibelerin üstünde toplandığı bu şahış 'Dünyanın en kötü insanı benim..' diye gülüyor.. Biz gülmüyoruz! İddialar biliyorsunuz.. Servet transferi.. Şantaj.. Şirketlerin ölçüsüz büyümesi.. iddiaları var.' dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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